В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину отметят День защитника Отечества
Фото: [Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского]
В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину проведут праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, в учреждении пройдет обзорная экскурсия. В ее рамках гости посетят мемориальный дом, парк и каретный сарай. Возрастное ограничение 12+
Также запланирована игровая программа для детей «Дослужиться до генерала», в рамках которой расскажут, почему Чайковский гордился военным прошлым своей семьи. Все желающие смогут создать открытку к празднику. Возрастное ограничение 6+.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии 23 февраля вручил награды военнослужащим.