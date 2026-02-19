В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину отметят День защитника Отечества

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину проведут праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в учреждении пройдет обзорная экскурсия. В ее рамках гости посетят мемориальный дом, парк и каретный сарай. Возрастное ограничение 12+

Также запланирована игровая программа для детей «Дослужиться до генерала», в рамках которой расскажут, почему Чайковский гордился военным прошлым своей семьи. Все желающие смогут создать открытку к празднику. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии 23 февраля вручил награды военнослужащим.