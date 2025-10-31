В музеях Подмосковья масштабно отметят День народного единства

В государственных музеях Подмосковья масштабно отметят День народного единства. В учреждениях проведут мероприятия для посетителей всех возрастов, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцово состоится занятие для детей «Чудесный мир пушкинских сказок». В «Новом Иерусалиме» в Истре можно будет посетить мастер-класс по рисованию богатырей.

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину проведут лекцию о поэме А. С. Пушкина «Полтава». Посетителей музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока ждет поэтическая прогулка-экскурсия по усадьбе Шахматово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком региона обеспечение безопасности граждан в период празднования.