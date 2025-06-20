В Мытищах демонтировали аварийное здание на Ульяновской улице

В Мытищах провели демонтаж аварийного жилого здания, которое находилось на Ульяновской улице. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дом площадью 580 кв. м возвели в 1940 году. Конструкции здания с течением времени износились, и оно было признано аварийным. После этого жители были расселены.

Объект включили в список зданий для демонтажа и снесли. Сейчас участок, где располагался дом, расчистили от строительных отходов.

В Мытищах выявили 468 недостроев. Из них работы провели уже на 331 объекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации незаконных ларьков и киосков.