В Мытищах до конца 2025 года откроют новую школу

Новую школу откроют в Мытищах до конца 2025 года
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В Мытищах на улице Мира, 1Б завершилось строительство образовательного учреждения «Школа Стройтекс», рассчитанного на 1,1 тыс. мест, его планируют открыть до конца 2025 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства контролировали ход возведения объекта. Его площадь составила 20 тыс. кв. м, он состоит из трех-четырехэтажных учебных корпусов. Для школьников обустроили большой и малый гимнастические залы, спортивный комплекс, прогулочную зону.
«В настоящее время проходит итоговая проверка строительства школы. Подрядчик завершает пусконаладочные работы инженерных систем. После завершения итоговой проверки школа сразу будет введена в эксплуатацию», — сообщил первый заместитель руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Дмитрий Белолипецкий.
