В Мытищах до конца 2025 года откроют новую школу

В Мытищах на улице Мира, 1Б завершилось строительство образовательного учреждения «Школа Стройтекс», рассчитанного на 1,1 тыс. мест, его планируют открыть до конца 2025 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.