В Мытищах досрочно сдадут новый детский сад

Новый детский сад, который возводят в микрорайоне 20 в Мытищах, планируют сдать в эксплуатацию досрочно, в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, сейчас строители выполняют фасадные работы, устройство инженерных сетей, а также внутреннюю отделку двухэтажного здания. Общая площадь здания составляет более 3 тыс. кв. м, в нем обустроят 10 групповых помещений, кухню, прачечную, медпункт, музыкальный и физкультурный залы.

На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.