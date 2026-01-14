В Мытищах к 2028 году построят мост через реку Клязьму

В Мытищах в микрорайоне Пирогово продолжается строительство моста через реку Клязьму, работы завершат в первом квартале 2028 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Основные работы сосредоточены на строительстве моста: продолжается бетонирование ростверков, также приступили к бетонированию ригелей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, стройготовность объекта достигла 12%. Дорожники завершили демонтаж газопровода и теперь ведут переустройство коммуникаций. Им предстоит возвести новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, будет проведена реконструкция участка дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной общей протяженностью свыше 1,1 км. Специалисты обустроят разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть, обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта. Это позволит улучшить дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.