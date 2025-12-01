В Мытищах направили в суд дело мошенника, обманувшего пенсионерку

Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 5 февраля 2025 года 87-летней местной жительнице позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов и убедил ее снять все денежные средства и передать их курьеру. Сотрудник банка понял, что она находится под влиянием мошенников, и сообщил об этом сотрудникам полиции.

Обвиняемого курьера мошенников задержали при передаче муляжа денежных средств на сумму 350 тыс. рублей, его дело направили в Мытищинский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.