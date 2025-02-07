В Мытищах осудят мужчину, который протащил по земле привязанных к машине собак

В Мытищах перед судом предстанет мужчина, который протащил по земле двух собак, привязанных к автомобилю. Преступление было совершено в сентябре 2024 года, сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, местный житель находился возле своего дачного участка в микрорайоне Дружба. Там он привязал к машине двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту.

На мужчину завели уголовное дело. Его рассмотрит городской суд Мытищ.

Аналогичный случай произошел в октябре прошлого года в деревне Пустые Меленки в Клину. Там мужчина привязал собаку к машине и на скорости протащил ее по улицам населенного пункта.