В Мытищах откроется экспозиция «Наша Россия»

В четверг, 29 января, в Мытищинской галерее искусств откроется экспозиция «Наша Россия», где представят творчество современных живописцев — Василия и Натальи Кураксы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть около 100 произведений художников, выполненных в 2007–2025 годах в пейзажном, историческом, сюжетно-тематическом и портретном жанрах. Работы посвящены теме семьи, отчего дома, русской земли, выставка будет работать до 1 марта. До этого проект представили в Брянске, Липецке, Плесе, Чебоксарах, Сергиевом Посаде и других городах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 6+