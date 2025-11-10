В Мытищах появился завод по производству фермерских колбас

В городском округе Мытищи ввели в работу новую производственную площадку КФХ «Еремино поле», в реализацию проекта по созданию завода «Фермерские колбасы Подмосковья» мощностью до 3,6 тыс. тонн продукции в год вложили более 500 млн рублей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На предприятии создали 100 рабочих мест, оно состоит из производственного корпуса площадью, здания магазина и котельной. На территории завода также есть пекарня и кафе. В ведомстве отметили, что для реализации инвестпроекта предприятию предоставили земельный участок без проведения торгов, а также оказали поддержку, включая субсидию в размере 4,139 млн рублей на приобретение оборудования и поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 50 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.