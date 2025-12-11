В Мытищах построили новый корпус в ЖК «Шолохово»

В ЖК «Шолохово» городского округа Мытищи построили и ввели в эксплуатацию новый корпус, рассчитанный на 128 квартир, ООО СЗ «Новотутинки» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь четырехэтажного дома составила более 6,5 тыс. кв. м, там разместили квартиры различной планировки: от однокомнатных до трехкомнатных. В корпусах также оборудованы зоны для хранения колясок, во дворе — детские игровые площадки, зоны отдыха и места для парковки.

На территории жилого комплекса работают магазины, кафе, медицинский центр, аптека, салон красоты и другие коммерческие объекты. Там предусмотрен детский сад на 120 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.