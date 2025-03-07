В Мытищах построили завод «Фермерские колбасы Подмосковья»

В Мытищах завершилось строительство завода «Фермерские колбасы Подмосковья», принадлежащего крестьянско-фермерскому хозяйству «Еремино Поле», объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В реализацию проекта вложили более 500 млн рублей, после открытия завода в округе создадут свыше 100 рабочих мест. Его мощность составит 300 тонн колбасных изделий в месяц. На территории предприятия также есть пекарня и кафе, где будут продавать изделия собственного производства, а также магазин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.