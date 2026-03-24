В Мытищах построят административное здание

В Мытищах продолжается строительство здания административного назначения, на объекте ведется армирование плиты перекрытия цокольного этажа, бетонирование стен первого этажа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Специалисты возведут пятиэтажное здание площадью 8,9 тыс. кв. м, где разместят офисные помещения, зал для проведения коллегиальных заседаний, конференц-зал, технические и служебные комнаты. На прилегающей территории появятся парковочные места, зоны отдыха.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, их планируют завершить до конца 2027 года. Объект будет предназначен для работы сотрудников судейского корпуса.

