В Мытищах построят детский сад на 350 мест

В городском округе Мытищи рядом с деревней Челобитьево построят детский сад на 350 мест, он будет рассчитан на семьи, которые заселятся в жилой комплекс «Белый Град» — там одновременно возводят шесть домов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, на площадке возводят монолитный каркас и прокладывают наружные сети — стройготовность достигла 18%. В учреждении обустроят 14 групп для детей разного возраста. Здание площадью около 4,3 тыс. кв. м будет включать в себя групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки, постирочную, служебно-бытовые и технические помещения.

Работы завершат в третьем квартале 2027 года, застройщиком выступает «Специализированный застройщик „Фортуна“».

