В Мытищах построят многопрофильный медицинский центр, работы пройдут в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Предварительно подрядчик провел снос четырех старых больничных корпусов, построенных в 1930-х годах, а также провел инженерно-геологические изыскания. Теперь строители ведут разработку котлована и вывоз грунта, а также работы по выносу инженерных сетей.

Общая площадь семиэтажного здания превысит 110 тыс. кв. м. В состав комплекса войдут стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, отделение терапии, хирургии и другие. На прилегающей территории появятся многоуровневая парковка, контрольный пункт пропуска. Открыть новое учреждение планируют в 2030 году, там будут обслуживать территории округов Мытищи, Пушкинский, Королев, Долгопрудный, Щелково, Фрязино, Лобня, Ивантеевка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.