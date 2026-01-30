В Мытищах построят новый многопрофильный медцентр

На улице Коминтерна в Мытищах построят здание многопрофильного медицинского центра, строители вывезли более 55 тыс. кубических метров грунта в ходе устройства его котлована. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский рассказал, что в настоящее время на стройплощадке ведется разработка котлована и вывоз грунта. Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2030 году. Перед началом работ подрядчик провел снос четырех старых больничных корпусов, построенных в 1930-х годах, а также провел инженерно-геологические изыскания.

В состав комплекса площадью более 110 тыс. кв. м войдут стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии, хирургии и другие. На прилегающей территории разместятся многоуровневая парковка, контрольный пункт пропуска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.