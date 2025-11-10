В Мытищах построят новый паркинг в ЖК «Ярославский квартал»

В Мытищах в составе ЖК «Ярославский квартал» возведут паркинг, рассчитанный на 500 машино-мест, компании «ПИК» выдали разрешение на строительство объекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь восьмитэтажного паркинга составит около 14 тыс. кв. м, на первом этаже обустроят два поста автомойки и вспомогательные помещения.

Проект реализуют в 6 км от МКАД, в жилом квартале построят восемь корпусов, школу с собственным стадионом, многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.