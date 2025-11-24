В Мытищах прошел чемпионат по первой помощи

На базе Дома Юнармии в Мытищах состоялся II открытый Чемпионат по первой помощи, в котором приняли участие подмосковные юнармейские и военно-патриотические отряды, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие приурочено к 84-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой.

«Первый Чемпионат по первой помощи получил большой отклик у ребят. Это подтверждают рост числа команд и участников. В 2024 году было 32 команды из 14 муниципалитетов, а в этом к нам приехало 90 команд из 26 муниципалитетов Московской области, а также три команды из Калужской области», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участников подготовили шесть этапов, они демонстрировали навыки проведения сердечно-легочной реанимации на специальном тренажере, навыки наложения повязок, шины, «останавливали» артериальное кровотечение с помощью жгута, а также оказывали первую помощь «пострадавшим» и «эвакуировали» их из различных зон. На завершающем этапе ребята проверили свои теоретические знания.

«Актуальность навыков оказания первой помощи сегодня очевидна для всех, и молодые ребята хотят быть полезными и готовыми прийти на выручку в любой ситуации», – подчеркнул начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Евгений Лукошников.

Отметим, что чемпионат организовали в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.