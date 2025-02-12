В Мытищах прошел мастер-класс по оказанию экстренной медпомощи домашним животным
Мастер-класс по оказанию экстренной помощи питомцам провели в Мытищах
Фото: [freepik.com]
Мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи домашним животным провели в Мытищах на базе местной ветеринарной станции. О занятии рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Урок провели ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, офтальмолог и хирург Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер-анестезиолог Данила Егоров.
Специалисты рассказали коллегам о различных клинических случаях, когда животным требуется экстренная помощь, и обучили соответствующим действиям, к примеру, проведению сердечно-легочной реанимации.
В Подмосковье записаться к ветеринару можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или на сайте госуслуг региона.
Ранее в министерстве рассказали, что в прошлом году в области препаратом «Мультикан» вакцинировали 19,6 тыс. собак.