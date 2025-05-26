В понедельник, 26 мая, в Доме «Движения Первых», открытом на базе Российского университета кооперации в Мытищах, прошла «Классная встреча» с Героем России, участником президентской программы «Время героев», председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Движение первых» стремительно развивается в нашем регионе. Сейчас в его рядах более 416 тыс. человек, функционирует 1022 первичных отделения — по этим двум показателям РДДМ Московской области занимает первое место среди всех региональных отделений нашей страны. Также открыто 50 местных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, участники движения принимают активное участие в жизни региона, организуют интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников специальной военной операции в рамках региональной акции «Доброе дело».

В сегодняшнем мероприятии приняли участие более 500 активистов. Они обсудили важность патриотического воспитания, а также возможности, которые Движение Первых открывает для молодых людей в России. Артур Орлов уточнил, что участники обсудили ведение социальных сетей, президентскую программу «Время героев», задачи Движения Первых и не только. Кроме того, для них организовали экскурсию по Дому Первых Подмосковья и знаковым местам университета и не только.

«Слова Артура Валерьевича о его пути помогли мне еще раз убедиться, что я иду правильной дорогой к намеченной цели!», — поделился впечатлениями участник Движения из Долгопрудного Захар Демин.

Отметим, что участники движения принимают участие в крупных федеральных мероприятиях и акциях. Среди них — Всероссийский диктант «Наука во имя Победы», торжественное вручение паспорта «Мы — граждане России!», проект «Школьная классика» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.