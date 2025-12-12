В Мытищах прошла церемония закрытия трудового семестра Российских студенческих отрядов

В Мытищах состоялась торжественная церемония закрытия трудового семестра регионального отделения Российских студенческих отрядов, в ней приняли участие более 400 человек. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Региональное движение студотрядов развивается с 2020 года. Сейчас в их рядах более 7,4 тыс. человек, 6,3 тыс. из которых были трудоустроены по девяти направлениям деятельности РСО. Ребята работают не только на территории Московской области, но и по всей России. Еще активисты постоянно приносят региону новые победы», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, последние три года региональное отделение является лидером в рейтинге РСО среди субъектов России в ЦФО. В 2025 году активисты педагогических отрядов работали в областных лагерях и Федеральных детских центрах: Артек, Орленок, Дельфин, Гагарин, Сириус, отряды проводников – в южных и северных направлениях нашей страны, сельскохозяйственных отрядов – на предприятиях Камчатки и Сахалина.

«Дни, которые вы проводите на трудовых объектах, – это история, которую вы создаете своими руками. Я горжусь каждым из вас», – сказал руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Достижения региона были отмечены на IX Слете и Спартакиаде студенческих отрядов Центрального федерального округа в Тамбове. В этом году в Подмосковье также прошла Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО», в рамках которой ребята помогали по дому ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции и пожилым людям и не только. В декабре в Московской области стартовал проект «Авангард», направленный на обеспечение круглогодичного трудоустройства студентов педагогических отрядов.

На церемонии закрытия семестра также наградили лучших студенческих отрядов и штабов региона. Так, например, лучшим студенческим педагогическим отрядом признан СПО «След» Государственного университета просвещения, отрядом подростков – ТОП «Адреналин».

