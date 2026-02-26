В Мытищах проверят работу органов системы профилактики в связи с избиением подростков

Мытищинская городская прокуратура проверит работу органов системы профилактики в связи с фактами избиения несовершеннолетних подростков. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Один из инцидентов произошел 12 февраля 2026 года – местная жительница написала заявление в полицию об избиении ее несовершеннолетнего сына. Нарушителем оказался 14-летний подросток, материалы в отношении него направлены для постановки на профилактический учет по месту жительства.

Второй инцидент произошел 23 февраля вблизи дома на улице Воровского. Там словесный конфликт между группой подростков и двумя мужчинами перерос в драку. Личности четверых несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет удалось установить, в отношении их родителей составили протоколы об административном правонарушении. Двоих молодых людей привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Городская прокуратура даст оценку работе всех субъектов профилактики и проверит деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, учебных заведений и органов внутренних дел по предупреждению подростковой преступности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.