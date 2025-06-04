В Мытищах рабочие приступили к благоустройству территории нового детского сада

В Мытищах на улице 2-я Крестьянская продолжается строительство корпуса детского сада, рассчитанного на 220 мест, строители приступили к работам по благоустройству. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте обустраивают детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, дорожки и автостоянки. Работы проводятся в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, стройготовность объекта превысила 60%.

«На площадке более 100 рабочих и четыре единицы техники. Подрядчик завершает фасадные работы, ведет монтаж инженерных сетей, чистовую отделку помещений, укладку плитки», — добавили в сообщении.

В здании будет два этажа, в нем разместят девять групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кроме того, там появятся музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и другие помещения. Завершить строительство планируют в 2025 году.

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