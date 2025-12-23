В Мытищах рабочие приступили к устройству котлована нового медцентра

На улице Коминтерна городского округа Мытищи в рамках первого этапа работ завершился снос старых корпусов больницы, построенных в 1930-х годах, подрядчик приступил к работам по устройству котлована будущего медицинского центра. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Здесь построят новое многопрофильное медучреждение – это будет стационар почти на 800 коек, общей площадью более 110 тыс. кв. м», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, там обустроят родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2030 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.