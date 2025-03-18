В Мытищах расчистили путь к Икшинскому водохранилищу
Главгосстройнадзор: путь к Икшинскому водохранилищу расчистили в Мытищах
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В Мытищах расчистили путь к Икшинскому водохранилищу, этому способствовал снос незаконной частной постройки. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
В ведомстве уточнили, что объект возвели самовольно, он выходил за пределы земельного участка собственника и частично находился на землях водного фонда России. Инспекторы Главгосстройнадзора выявили самострой, после чего направили соответствующее уведомление в администрацию округа.
«Органы местного самоуправления обратились в суд, который принял решение о сносе незаконной постройки. Теперь путь к воде открыт», — добавили в сообщении.
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