В Мытищах расчистили путь к Икшинскому водохранилищу, этому способствовал снос незаконной частной постройки. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что объект возвели самовольно, он выходил за пределы земельного участка собственника и частично находился на землях водного фонда России. Инспекторы Главгосстройнадзора выявили самострой, после чего направили соответствующее уведомление в администрацию округа.

«Органы местного самоуправления обратились в суд, который принял решение о сносе незаконной постройки. Теперь путь к воде открыт», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.