В Мытищах состоится военно-историческая реконструкция

В субботу, 21 февраля, Военно-патриотический музей Московской области в Мытищах проведет военно-историческую реконструкцию «На острие главного удара». Ее приурочили ко Дню защитника Отечества, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Реконструкция посвящена подвигу бойцов и командиров Первой гвардейской танковой армии генерала М.Е. Катукова в Висло-Одерской стратегической наступательной операции. Посетителей ждут интерактивные площадки, мастер-классы для всей семьи и не только. Мероприятие бесплатное, для его посещения нужно приобрести билет на территорию музея – сделать это можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+