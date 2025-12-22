В Мытищах стартовало строительство детского сада в ЖК «Страна.Парковая»

В Мытищах к 2028 году построят детский сад, рассчитанный на 250 мест, он появится на территории жилого комплекса «Страна.Парковая». Соответствующее уведомление поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Это позволит снизить нагрузку на существующие поблизости учреждения и поможет решить вопрос с доступностью мест в дошкольных учреждениях. В здании будет три этажа, его общая площадь превысит 3,5 тыс. кв. м. В нем разместят 10 групповых, медицинский блок и пищеблок, залы для музыкальных и спортивных занятий. На прилегающей территории обустроят 10 игровых и спортивных площадок с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.