В Мытищах стартовало строительство первых этажей детского сада в квартале «Белый Град»

В Мытищах продолжается строительство детского сада на 350 мест в жилом квартале «Белый Град», девелопер Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) приступил к возведению первых этажей здания. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,4 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 14 групп детей. Для них обустроят классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, столовую, медицинский кабинет, а также пространства для игр и отдыха. На благоустроенной территории на улице есть две детские площадки.

«Ввод в эксплуатацию детского сада планируется вместе с домами первой очереди квартала «Белый Град». В нем мы создаем комфортную городскую среду с насыщенной инфраструктурой для взрослых и детей» — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

В первую очередь вошли шесть домов с квартирами разных планировок. Монолит всех жилых зданий уже готов.

