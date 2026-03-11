В Мытищах строители возведут новый корпус школы

В Мытищах возводят новый учебный корпус общеобразовательной школы №12, его планируют открыть 1 сентября. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проходят в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Пристройка будет состоять из двух блоков и рассчитана на 288 учеников. Площадь здания составит почти 2,8 тыс. кв. м. Для школьников обустроят два современных спортивных зала, актовый зал, мастерские, медицинский блок, библиотеку и учебные кабинеты. Старое здание школы капитально отремонтируют. На прилегающей территории появятся зоны тихого отдыха, площадки общефизической подготовки и подвижных игр, игровая площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.