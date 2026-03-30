В Мытищах установят башенный кран на стройплощадке медицинского центра

В Мытищах продолжается строительство нового многофункционального медицинского стационара на 786 койко-мест, подрядчик приступил к монтажу первого из четырех башенных кранов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 86 рабочих и 14 единиц спецтехники. Подрядчик завершил работы по устройству «подбетонного» основания 1-го участка фундамента, ведется армирование фундаментной плиты и вертикальных конструкций. Продолжаются работы по выносу инженерных сетей», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр уточнил, что специалист осуществляют выемку грунта из котлована, вывезли 105 тыс. кубов из 265 тыс. Комплекс появится к 2030 году, в нем откроется терапевтическое отделение, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр и родильный дом. Там будут обслуживать более 1 млн жителей Мытищ, а также пациентов из соседних округов — Пушкинского, Щелково, Лобни, Фрязино, а также из Долгопрудного и Королева.

