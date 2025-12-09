В Мытищах уже наполовину построили новый детский сад на 255 мест
Фото: [Медиасток.рф]
В Мытищах уже наполовину построили новый детский сад на 255 мест. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Садик строится для детей, которые проживают в ЖК «Ярославский квартал». Площадь трехэтажного здания составит около 4 тыс. кв. м. Степень строительной готовности объекта составляет 54%.
В детсаду обустроят спальни, игровые комнаты, пищеблок, медпункт, физкультурный и музыкальный залы. Учреждение примет 11 групп воспитанников.
Открыть детсад планируется во втором квартале следующего года. С его вводом будут разгружены дошкольные учреждения возле ЖК.
