В Мытищах в 2025 году благоустроят Пироговский лесопарк

В 2025 году в Мытищах проведут первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, проект позволит создать комфортную и безопасную среду для отдыха граждан. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«При благоустройстве лесопарков в Подмосковье важно бережно относиться к уникальной экосистеме региона. В этом году мы откроем Пироговский лесопарк в Мытищах на площади 30 гектаров», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в рамках первого этапа здесь создадут площадку для занятий воркаутом, павильоны для отдыха. Кроме того, рабочие установят туалетные модули и контейнерные площадки для сбора мусора, обустроят смотровую площадку, освещение, систему видеонаблюдения, проведут озеленение и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.