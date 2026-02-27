В Мытищах в 2026 году откроется теннисный центр

В поселке Вешки городского округа Мытищи возводят трехэтажный теннисный центр, стройготовность объекта достигла 20% – работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В спортивном комплексе появятся четыре современных теннисных корта, тренировочные и разминочные залы для спортсменов, мужские и женские раздевалки, тренерские, склады спортивного инвентаря, магазин спортивных товаров и кафе. На благоустроенной прилегающей территории построят дороги, обустроят тротуары, высадят газон, в также организуют автостоянку на 20 машино-мест.

