В Мытищах в рамках строительства моста через Клязьму началась отсыпка песчаной насыпи на основном ходу

В Мытищах в микрорайоне Пирогово продолжается реконструкция моста через реку Клязьму, дорожники приступили к отсыпке песчаной насыпи на основном ходу — общая стройготовность объекта превысила 40%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«После отсыпки песка строители приступят к сопряжению пролета моста с подходами на земле. Параллельно ведется переустройство газопровода и кабельных линий на улице Мытищинской», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы проводят более 40 рабочих, девять инженерно-технических специалистов и 10 единиц техники, их планируют завершить в первом квартале 2028 года. Специалисты построят новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Помимо этого, планируется реконструировать участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной общей протяженностью свыше 1,1 км, обустроить разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть.

Для безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта. Реконструкция позволит улучшить дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогов и обеспечить еще один выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

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