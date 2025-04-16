В Мытищах в ЖК «Ярославский квартал» возведут два новых дома

В Мытищах продолжается строительство жилого комплекса «Ярославский квартал», компании «ПИК» выдали разрешение на строительство двух многоэтажных домов, рассчитанных на 624 семьи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что общая площадь корпусов 2.2 и 2.4 составит более 37,8 тыс. кв. м, в них разместят квартиры от одной до трех комнат различных планировок. На прилегающей территории обустроят площадки для игр и отдыха.

На территории квартала построят восемь корпусов, школу, многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки, а также помещения под магазины, кафе и другие полезные сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.