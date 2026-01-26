В Мытищах возведут ЖК «Страна Парковая» с детским садом

В Мытищах ведется строительство жилого комплекса «Страна Парковая», в проект вошли три корпуса многоквартирных домов и детский сад на 250 мест, застройщик – ООО «Специализированный застройщик «На Минской». Ход строительства контролируют инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года. В комплекс общей площадью 72 тыс. кв. м войдут восемь разноэтажных жилых секций, рассчитанных более чем на 1 тыс. квартир.

Во дворе обустроят пространство для активного досуга взрослых и детей. Жильцам будет доступен подземный паркинг на 590 машиномест, для владельцев электрических транспортных средств выделены специальные зоны зарядки электрокаров.

