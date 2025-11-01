В Мытищах введут в эксплуатацию первые два дома в ЖК «Долина Яуза»

Группа «Самолет» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первых двух домов в жилом комплексе «Долина Яуза» в Мытищах – это первый проект девелопера по программе реновации в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Первая новостройка рассчитана на 240 квартир, вторая – на 230. В них представлены различные варианты квартир от студий до четырехкомнатных. На подземных этажах корпусов предусмотрены кладовые для хранения крупногабаритных предметов, спортинвентаря и сезонных вещей.

На первом этаже зданий откроют пункты выдачи, супермаркеты, аптеки и салоны красоты. Рядом с домами также завершается строительство надземного паркинга на 412 машино-мест с автомойкой и шиномонтажом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.