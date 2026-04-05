В Подмосковье нашли снаряд времен Великой Отечественной войны на берегу реки

В Рузском муниципальном округе на берегу реки был найден боеприпас, оставшийся со времен Великой Отечественной войны. Об инциденте сообщили в Московской областной противопожарно-спасательной службе.

По информации ведомства, местный житель во время прогулки неподалеку от поселка Старо обнаружил подозрительный предмет, который оказался ржавым боеприпасом. Осознав потенциальную опасность, он обратился за помощью в экстренные службы по номеру 112.

Прибывшие на место специалисты из поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспас» провели обследование и установили, что находка представляет собой артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров, относящийся к периоду военных действий середины XX века.

Поскольку предмет находился на безопасном расстоянии от жилых домов, было принято решение уничтожить его непосредственно на месте обнаружения. Операция прошла с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что вузы изменили правила приема абитуриентов в 2026 году.