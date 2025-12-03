В Мытищах ввели в эксплуатацию четыре новостройки в проекте «Ярославский квартал»

В Мытищах в проекте «Ярославский квартал» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса высотой 24 и 25 этажей, компании «ПИК» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новые дома смогут переехать более 1,3 тыс. семей, общая площадь квартир составила 54,4 тыс кв. м. Входные группы спроектировали по принципу безбарьерной среды, на прилегающей территории установили площадки для игр, занятий спортом и отдыха, во дворах высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.

В общей сложности в жилом квартале предусмотрено восемь корпусов, школа, завершается строительство детского сада. Там также появятся многоуровневый паркинг, пешеходный бульвар, детские и спортивные площадки, а также помещения под магазины, кафе и другие сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.