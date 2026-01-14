В Мытищах ввели в эксплуатацию новый дом в квартале «Ярославский»

В Мытищах в проекте «Ярославский» ввели в эксплуатацию новый жилой корпус с подземной парковкой, рассчитанной на 253 машино-места, компании «ПИК» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана более чем на 1,5 тыс. квартир различной планировки — от студий до трехкомнатных с французскими балконами. Их общая площадь превысила 59,6 тыс. кв. м

На территории комплекса для детей и взрослых обустроили площадки для игр и отдыха. Там заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, две школы и спортивная школа с инклюзивным образованием.

