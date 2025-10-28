В Мытищах вынесли приговор по делу мужчины, избившего прохожего до смерти из-за парковки

Мытищинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности, оно было возбуждено в отношении мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, 16 октября 2024 года обвиняемый припарковал свой автомобиль возле торгового центра на Шараповском проезде в Мытищах и преградил путь потерпевшему. В результате возникшего между ними конфликта на этой почве подсудимый нанес оппоненту удары по телу и голове, от которых он упал на асфальт. От полученных телесных повреждений пострадавший умер в медицинском учреждении на следующий день.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего о возмещении морального вреда на общую сумму в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.