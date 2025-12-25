В Солнечногорске вынесли приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков

Солнечногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, в отношении которой возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, подсудимая совместно с соучастником забрала два свертка с запрещенным веществом из заранее подготовленных тайников в Мытищах для последующего сбыта на территории Ярославской области. Сотрудниками правоохранительных органов остановили автомобиль такси, где злоумышленница перевозила наркотиков, на автодороге ЦКАД в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота было изъято более 396 г наркотического средства.

Женщину приговорили к восьми годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.