В Мытищах взяли на контроль инцидент с подростком, который получил травму головы в кафе

Мытищинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств получения травмы головы подростком, инцидент произошел в среду, 25 февраля. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем группа подростков находилась в помещении кафе быстрого питания. По словам пострадавшего 2011 года рождения, один из его знакомых рассматривал пусковое устройство для подачи светозвуковых сигналов и случайно выстрелил в его сторону. Подросток получил травму лица, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

