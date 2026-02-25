В Мытищах взяли на контроль инцидент с подростком, который получил травму головы в кафе
Фото: [Прокуратура Московской области]
Мытищинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств получения травмы головы подростком, инцидент произошел в среду, 25 февраля. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, днем группа подростков находилась в помещении кафе быстрого питания. По словам пострадавшего 2011 года рождения, один из его знакомых рассматривал пусковое устройство для подачи светозвуковых сигналов и случайно выстрелил в его сторону. Подросток получил травму лица, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.
