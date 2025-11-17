В Мытищах взяли на контроль установление причин пожара на территории Никольского храма

Мытищинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара, который произошел на территории Никольского храма в понедельник, 17 ноября, примерно в 09:30. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Возгорание началось в вспомогательном здании на территории храма на улица Красина, сотрудники ГУ МЧС России по Московской области локализовали его на площади 900 кв. м. В ведомстве уточнили, что предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

