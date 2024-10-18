В Мытищах задержали мужчин, устроивших танцы посреди автомобильной дороги

В Мытищах установили и задержали двоих мужчин, которые устроили танцы посреди автомобильной дороги в условиях загруженного движения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Нарушителями оказались двое жителей Королева 1988 и 1991 годов рождения. Их привлекли к административной ответственности.

В настоящее время продолжаются поиски водителя автомобиля, в котором находились нарушители.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на Олимпийском проспекте. Нарушители остановили автомобиль посреди дороги. Один из них вышел из салона транспортного средства и начал танцевать, забравшись на машину. Второй мужчина снимал происходящее на телефон.