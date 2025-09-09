В Мытищах задержали мужчину, укравшего 400 тыс. рублей из салона красоты

Сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя, которого подозревают в краже 400 тыс. рублей из салона красоты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он проник туда ночью, прошел в зону ресепшена и забрал деньги, которые лежали в ящике стола. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, его задержали на одной из улиц Мытищ. Теперь ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.