В Мытищинской больнице спасли мужчину, которому раздробило кости лица после падения с электросамоката

Специалисты Мытищинской больницы спасли мужчину, которому после падения с электросамоката полностью раздробило кости лица. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили мужчину в возрасте 56 лет с множественными травмами головы и тела. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, многооскольчатый перелом костей лицевого скелета и перелом твердого неба. Глаза пациента буквально проваливались в верхне-челюстные пазухи.

Мужчину направили в реанимационное отделение, где он провел около недели. После этого пациента прооперировали, собрав его лицо по кусочкам с помощью титановых пластин. В результате была создана практически целая титановая маска. Особенно сложно было зафиксировать пластины в районе зубов: из-за дефекта костной ткани многие отломки костей врачам пришлось удалить.

Операция длилась около пяти часов и прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Речь и мимика пациента уже восстановились. Исключение составляет участок на щеке, где мягкие ткани были полностью разорваны. Чтобы восстановить мимику на этом участке, потребуется микрохирургическая операция. Кроме того, примерно через шесть месяцев пациенту нужно будет обратиться к ортодонтам и стоматологам-ортопедам для проведения зубопротезирования и коррекции прикуса.

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