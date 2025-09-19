В направлении Химок запустят автобусы московского транспорта

Химки и Москву будут связывать три новых автобусных маршрута, в субботу, 20 сентября, в направлении округа будут курсировать автобусы № 1383, 1873А и 1971. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Теперь местные жители смогут совершать поездки с помощью единых проездных на 30, 90 и 365 дней. Маршрут № 1383 запустили вместо маршрута № 383 от станции метро «Планерная» до «Меги» — «Ашана», маршрут № 1971 будет дублировать маршрут № 971. Проехать можно будет от станции метро «Сходненская» до ЖК «Мишино». Последний маршрут будет проходить от станции метро «Сходненская» до микрорайона «Велтон Парк».

С 27 сентября в дополнение к маршруту № 342к от станции метро «Беломорская» до квартала Клязьма запустят новый маршрут — 1342к. На новых транспортных средствах будет размещена наклейка «Москва — область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.