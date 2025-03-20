В Наро-Фоминске к началу учебного года откроют обновленную Васильчиновскую школу

В поселке Васильчиново Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт Васильчиновской школы, стройготовность объекта достигла 70%, его планируют обновить к началу учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Школу построили в 1965 году, ее площадь составляет более 1,8 тыс. кв. м. Строители отремонтируют фасад здания, проведут устройство входных групп, внутренние и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.