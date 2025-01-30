В Наро-Фоминске к сентябрю капитально отремонтируют школу в поселке Васильчиново

В Наро-Фоминске к 1 сентября завершат капремонт в школе поселка Васильчиново. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение на Восточной улице было построено в 1965 году. Его общая площадь превышает 1,8 тыс. кв. м. Объект капитально ремонтируют по президентской программе.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 40%. Здесь ведутся отделочные, фасадные и кровельные работы, а также монтаж инженерных сетей.

В рамках капремонта в школе приведут в порядок кровлю и фасад, заменят отопительную, канализационную и вентиляционную системы. Прилегающую территорию благоустроят, а для учебных помещений закупят новую мебель и оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение держать капремонт в школах на строгом контроле.